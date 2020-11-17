Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що головна мета карантину вихідного дня – запобігти повному локдауну медичної системи, коли вона вже перестане справлятися із потоком нових хворих.

За його словами, карантинні обмеження стосуються всього, крім продуктової групи, аптек тощо. Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Насправді основна мета, яку скомуніковано (прийняли, – ред.) і головним державним санітарним лікарем, і міністром охорони здоров'я – це не дати людям "спокуси" зайвого переміщення. Завдання – щоб люди перебували з родинами, перебували в сім'ї,

– заявив він.

Немчінов зазначив, що уряд провів комунікацію з торгово-промисловою палатою щодо визначення форс-мажорних обставин. Адже карантин стосується як орендодавців, так і орендарів, які будуть однозначно втрачати кошти через те, що не працюватимуть у вихідні.

"Так чи інакше, ми кожен день ходимо на роботу, і за цей час ми можемо зробити якісь необхідні покупки. Основний негатив, який був навесні і на початку літа – це нерівноправність суб'єктів, коли великі рітейлери працювали, а маленькі не працювали. Зараз ми визначили, що не менше 60% торговельної площі має займати продуктова група, щоб великі будівельні супермаркети, які роблять продуктові розкладки при вході, не розказували, що вони торгують продуктами", – наголосив він.

Раніше прем'єр-міністр заявив, що якщо у нього є вибір між кількома тисячами життів і кількома мільярдами гривень, то він обирає людські життя.

"І я вважаю, що це достатньо коректно. Немає ідеальних документів, і якщо буде потреба, ми готові до якихось змін", – погодився Немчінов.

Загалом з початку пандемії на коронавірус захворіло 557 657 українців. 250 983 особи одужали. На жаль, зафіксовано 9 856 летальних випадків, за минулу добу – 159.

Карантин вихідного дня почав діяти в Україні з 14 листопада. Згідно з ним, у суботу й неділю повинні працювати лише продуктові, аптеки, АЗС, пошта та заклади, що готують їжу на виніс.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу