Російська вакцина проти COVID-19 "Спутник V" показала ефективність 69,3% після введення першої дози препарату та 96,2% – після другого компонента.

Оцінка була проведена в період з 14 по 21 день, тобто до моменту введення другого компонента, і друга група спостережень – це вже після введення другого компонента, повідомив член російського комітету з моніторингу даних клінічних досліджень вакцини Раміл Хабрієв.

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"Якщо порівнювати або оцінювати показники ефективності на період до введення другого компонента, то він склав 69,3% за результатами цього дослідження. Якщо ж ми говоримо про ефективність після введення другого компонента, після 21 дня, то показник ефективності на сьогодні, розрахований і докладений нам розробниками-дослідниками, становить 96,2%", – заявив він.

Російський науковець також припустив, що збільшення часу між введенням двома дозами препарату може дати ще вищі показники.

Попередня інформація про ефективність

Раніше, 24 листопада, розробники препарату опублікували результати клінічних випробувань, які показали, що на 28 день після введення першої ін'єкції (через сім днів після отримання другої) ефективність склала 91,4%.

Через 42 дні після введення першої дози й за умови отримання пацієнтами другої дози рівень захисту перевищив 95%. Саме в цей термін формується стійкий імунну відповідь, відзначається в повідомленні.

Цікаво, що ці показники росли після заяв інших виробників про ефективність їхніх вакцин. Виглядало, ніби росіяни, хотіли показати, що їхня вакцина ефективніша, хоч на пів відсотка.

Що відомо про вакцину "Спутник V"