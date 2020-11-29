Фахівці з Шанхайського інституту біологічних наук припустили, що коронавірус SARS-CoV-2 виник в Індії або Бангладеші влітку 2019 року до того, як зафіксували перші випадки в місті Ухань.

Команда вчених з Китайської академії наук зробила гучну заяву, сказавши, що коронавірус виник в Індії або Бангладеші влітку 2019 року. Про це повідомляє видання The Sun.

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На думку вчених, COVID-19 потрапив від тварин до людей через заражену воду. Дослідники вважають, що у час спеки люди та тварини були змушені пити одну й ту саму воду.

Китайські науковці стверджують, що традиційний підхід до відстеження походження штамів коронавірусу не працює, оскільки в ньому використовувався вірус кажанів, виявлений на південному заході Китаю кілька років тому. Вчені наголосили, що саме це заважає відстежити походження пандемії.

Водночас Девід Робертсон, експерт з Університету Глазго, назвав цю версію "дуже некоректною". Як пише Daily Mail, це не перший раз, коли китайська влада вказує пальцем на когось іншого, припускаючи, в основному без доказів, що і Італія, і США могли бути вогнищами первісного зараження.

Робертсон додав, що "індійська" версія походження COVID-19 з'явилася на тлі збільшення політичної напруженості у відносинах між Індією і Китаєм. На сьогодні ВООЗ продовжує шукає джерело коронавірусу в Китаї.