Видання провело дослідження та прослідкувала за підписанням контрактів із виробниками найефективніших вакцин. Партії вакцин не розподілятимуть рівномірно: багаті країни зарезервували за собою потрійну кількість доз, а бідні очевидно, що отримають менше, або ж узагалі нічого.

Bloomberg пише, що складнощі також полягають і в транспортуванні. Що Pfizer, що Moderna вимагають складних умов для зберігання, вакцинам потрібна особливо наднизька температура.

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Скільки очікують доз вакцин в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що COVAX (спеціальна ініціатива ВООЗ для розподілу вакцини) схвалив заявку України на отримання 8 мільйон доз вакцини, чого повинно вистачити для 4 млн українців.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я переконані, що першу вакцину українці отримають уже в лютому.

Що кажуть ЗМІ

Втім, за даними Bloomberg, Україна має підписані контракти на отримання вакцин для імунізації 2,1 мільйона людей, що складає 5% від усього населення.

За даними The Economist, Україна входить в групу країн, які отримають вакцину останніми – у проміжку з квітня 2022 року до кінця 2023 року

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Як в інших країнах

Для порівняння Росія планує покрити 55% населення, а це майже 80 млн осіб.

РФ проводитиме вакцинацію своєю вакциною Sputnik, яка ще не пройшла до кінця усіх етапів апробації і міжнародної атестації.

Канада має підписаних контрактів на 154 млн населення, що в 4 рази перевищує необхідну кількість для імунізації всього населення.

має підписаних контрактів на 154 млн населення, що в 4 рази перевищує необхідну кількість для імунізації всього населення. Австралія, наприклад, має вдвічі більше вакцин, згідно з контрактами, ніж цього потребує кількість населення.

Розрахунки майбутньої вакцинації в світі / Фото twitter.com/AgatheDemarais