Науковці з Фінляндії назвали простий продукт, який нормалізує рівень цукру в крові – це чорна смородина. Вчені також розповіли, у яких дозах її варто приймати.

Дослідники з Університету Східної Фінляндії та їхні колеги з Університету прикладних наук Савона стверджують, що вживання чорної смородини після їжі нормалізує показники глюкози в крові. Дослідження про це опубліковане у журналі British Journal of Nutrition.

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Попередні дослідження вже демонстрували, що темні ягоди, такі як чорна смородина і чорниця, позитивно впливають на рівень цукру в крові. Втім, до нині оптимальний розмір порцій залишався невідомим.

Як проводилось дослідження

Вчені провели експеримент, до якого залучили 26 добровольців без хронічних захворювань – 22 жінки і 4 чоловіки. Зранку, після здачі аналізів крові натщесерце, учасники дослідження харчувались різноманітними стравами, в основі яких були чорна смородина або цукор.

Після цього кожному учаснику провели повторний аналіз крові. Дослідники перевірили рівень глюкози в крові, інсулін, а також показники вільних жирних кислот.

Результати експерименту: яка доза смородини нормалізує рівень цукру