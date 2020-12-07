Назвали ягоду, яка нормалізує рівень цукру в крові
Науковці з Фінляндії назвали простий продукт, який нормалізує рівень цукру в крові – це чорна смородина. Вчені також розповіли, у яких дозах її варто приймати.
Дослідники з Університету Східної Фінляндії та їхні колеги з Університету прикладних наук Савона стверджують, що вживання чорної смородини після їжі нормалізує показники глюкози в крові. Дослідження про це опубліковане у журналі British Journal of Nutrition.
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Попередні дослідження вже демонстрували, що темні ягоди, такі як чорна смородина і чорниця, позитивно впливають на рівень цукру в крові. Втім, до нині оптимальний розмір порцій залишався невідомим.
Як проводилось дослідження
Вчені провели експеримент, до якого залучили 26 добровольців без хронічних захворювань – 22 жінки і 4 чоловіки. Зранку, після здачі аналізів крові натщесерце, учасники дослідження харчувались різноманітними стравами, в основі яких були чорна смородина або цукор.
Після цього кожному учаснику провели повторний аналіз крові. Дослідники перевірили рівень глюкози в крові, інсулін, а також показники вільних жирних кислот.
Результати експерименту: яка доза смородини нормалізує рівень цукру
- Дослідження вкотре підтвердило, що чорна смородина позитивно впливає на рівень цукру в крові.
- Ягода саме нормалізує глюкозну відповідь, екстремально не підвищуючи й не знижуючи рівень цукру.
- Для необхідного ефекту достатньо лише невеликої порції чорної смородини – близько 75 грам.
- Вчені вважають, що дія смородини може бути пов'язана з антоціанами (рослинними глікозидами), які вона містить.
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