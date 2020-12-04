Заміна червоного м'яса на інші джерела білка знижує ризик хвороб серця. Джерелом білка, зокрема, можуть бути рослинні продукти, яйця, нежирне молоко.

Автори проаналізували дані понад 43 тисяч осіб, які брали участь в тривалому дослідженні здоров'я медичних працівників. Починаючи з 1986 року його учасники кожні чотири роки заповнювали докладні анкети про свою дієту. Спостереження тривало протягом 30 років, пише BMJ.

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Червоне м'ясо та хвороби серця

Вчені виявили, що кожна порція червоного м'яса на день пов'язана зі збільшенням ризику серцево-судинних хвороб на 11%, а обробленого м'яса – на 15%. Водночас отримання білка з рослинних джерел знижувало цей ризик на 14%.

Чим замінити червоне м'ясо

Дослідники зробили окремий фокус на користь заміни червоного м'яса іншими джерелами білка. У людей у ​​віці від 65 років ймовірність серцево-судинних хвороб знижувалася на 18%, якщо вони замість червоного м'яса їли бобові, горіхи, сою, крупи. Цей ефект був менш виразним для тих, хто отримував мало клітковини.

У молодших людей ризик серцево-судинних хвороб знижувався на 20% при заміні м'яса на яйця. Менш виразний ефект давали нежирні молочні та цілозернові продукти.

Заміна м'яса на рибу ніяк не впливало на це ризик. Вчені пояснюють це методами готування риби: ймовірно, учасники дослідження частіше вживали її в смаженому вигляді. Крім того, в анкетах споживання риби враховували й оброблені продукти, наприклад, консерви та рибні палички.

Чому червоне м'ясо впливає на серце

Вчені вказують, що вживання червоного м'яса пов'язане з підвищенням рівня холестерину у крові, що є фактором ризику розвитку атеросклерозу та ішемічної хвороби серця.

Рослинні джерела білка не дають такого ефекту. Крім того, в м'ясі високий вміст насичених жирів і інших речовин, які також погано впливають на здоров'я серця. У продуктах з обробленого м'яса зазвичай високий вміст солі, яка може викликати підвищення артеріального тиску.