Ранні та майже непомітні симптоми COVID-19 мають 60-70% інфікованих. Хоч ці симптоми не несуть небезпеки, але можуть відіграти важливу роль для встановлення діагнозу на ранньому етапі перебігу хвороби.

Співробітники університетів Барселони й Мурсії, що в Іспанії, описали ще декілька ранніх симптомів коронавірусу. Вони на стільки непомітні, що на них можна запросто не звернути увагу. Робота опублікована на порталі препринтів medRxiv.org, тож ще не пройшла рецензування.

До теми Незвичайні симптоми коронавірусу, на які ви могли не звернути увагу

Нині ранніми симптомами коронавірусу вважають втрату нюху та смаку. Серед європейців таким чином хвороба проявляється у 80% хворих. Це пов'язано з тим, що коронавірус проникає в епітеліальні клітини, які несуть спеціальний фермент, за допомогою якого S-білок коронавірусу захоплює клітину-господаря й отримує можливість реплікуватися в організмі.

Келихоподібні клітини, які продукують муцин (слиз), є ідеальними мішенями для SARS-CoV-2. Коли патоген впливає на слизовий бар'єр, виникає втрата смаку або нюху. Це через те, що молекули одоранту вже не можуть кріпитися до своїх рецепторів за допомогою муцину.

Але внаслідок зменшення слизу виникає не лише втрата нюху, а й неприємні відчуття або сухість в носі та роті. Саме ці симптоми вчені зарахували до ранніх ознак коронавірусу.

Автори роботи дослідили назальні симптоми в групі з 35 осіб, в яку входили інфіковані коронавірусом різної статі й віку. Результати порівнювали з контрольною групою.

Результати дослідження