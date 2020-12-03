Психологи давно помітили, що звичайна усмішка здатна творити дива. Але виявилось, що вона може й значно знизити рівень болю під час ін'єкцій голкою.

Якщо людина, які мають зробити укол, буде усміхатися навіть шляхом зусилля волі, то ін'єкція буде не такою болючою. Дослідження опубліковано в журналі Emotion.

До теми Інтенсивність болю залежить від мови, на якій ви розмовляєте

Науковці з Каліфорнійського університету провели експеримент, у якому взяв участь 231 доброволець.

Їм робили ін'єкції фізрозчину за допомогою голки, якою зазвичай вакцинують проти грипу. Після цього учасники розповідали про свої емоції під час уколу, а також рівень болю і стресу.

Добровольців поділили на 3 групи:

Першій сказали щиро усміхатися під час процедури.

Другій – демонструвати "фальшиву" усмішку, тобто не задіювати м'язи куточків очей.

Третій же сказали зберігати нейтральний вираз обличчя.

Аби добровольці могли зафіксувати ці емоції, кожен з них тримав у зубах палички для їжі.

У результаті виявилося, що люди, які усміхалися будь-якими способом, відчули менший стрес від уколу голкою. Окрім того, добровольці зі щирою усмішкою мали менше значення серцевого пульсу.

Загалом вчені визначили, що якщо усміхатися під час уколу, то рівень болю можна знизити рівень до 40%. Дослідники переконані, що знайшли простий і доступний спосіб знизити біль під час медичних ін'єкцій.