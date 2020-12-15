Експерименти вчених з Тель-Авівського університету показали, що коронавірус можна легко вбити випроміненням ультрафіолетових світлодіодів. Дослідники визначили найоптимальнішу довжину хвилі, яка знищує 99,9% вірусу.

Науковці сподіваються, що нові знання допоможуть ефективно та просто дезінфікувати громадські місця й транспорт, а з часом і приватні будинки. Робота вчених опублікована у Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

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Загалом дослідники помітили, що довжина хвилі 285 нм майже така ж ефективна у боротьбі з вірусом, як і довжина хвилі 265 нм та потребує менше ніж пів години для знищення понад 99,9% інфекції. Оскільки лампи з довжиною хвилі 285 нм коштують набагато дешевше, це досить вигідно з економічної точки зору.

Ми знищили коронавірус використовуючи дешевші й доступні світлодіодні лампи, які споживають менше енергії й не містять ртуть, як звичайні лампи. Їх можна буде впроваджувати у всіх сферах життя людини для профілактики,

– розповіла авторка дослідження Хадаса Мамане.

Автори зауважили, що така система дезінфекції ідеальна для систем водопостачання, вентиляції й кондиціонування повітря.

Але є один нюанс

Автори підкреслили, що людина не повинна піддаватися прямому впливу випромінювання ультрафіолетових світлодіодів з довжиною хвилі 285 нм.

Як довго коронавірус зберігається на поверхнях

На папері – 3 години,

На одязі – до 2 днів,

На обробленому дереві – до 2 днів,

На склі – до 4 днів,

На пластику – до 7 днів,

На поверхні медичних масок – до 7 днів.



Скільки коронавірус живе при різних температурах / Інфографіка 24 каналу