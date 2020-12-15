Назвали простий та ефективний спосіб знищення коронавірусу
Експерименти вчених з Тель-Авівського університету показали, що коронавірус можна легко вбити випроміненням ультрафіолетових світлодіодів. Дослідники визначили найоптимальнішу довжину хвилі, яка знищує 99,9% вірусу.
Науковці сподіваються, що нові знання допоможуть ефективно та просто дезінфікувати громадські місця й транспорт, а з часом і приватні будинки. Робота вчених опублікована у Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.
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Загалом дослідники помітили, що довжина хвилі 285 нм майже така ж ефективна у боротьбі з вірусом, як і довжина хвилі 265 нм та потребує менше ніж пів години для знищення понад 99,9% інфекції. Оскільки лампи з довжиною хвилі 285 нм коштують набагато дешевше, це досить вигідно з економічної точки зору.
Ми знищили коронавірус використовуючи дешевші й доступні світлодіодні лампи, які споживають менше енергії й не містять ртуть, як звичайні лампи. Їх можна буде впроваджувати у всіх сферах життя людини для профілактики,
– розповіла авторка дослідження Хадаса Мамане.
Автори зауважили, що така система дезінфекції ідеальна для систем водопостачання, вентиляції й кондиціонування повітря.
Але є один нюанс
Автори підкреслили, що людина не повинна піддаватися прямому впливу випромінювання ультрафіолетових світлодіодів з довжиною хвилі 285 нм.
Як довго коронавірус зберігається на поверхнях
- На папері – 3 години,
- На одязі – до 2 днів,
- На обробленому дереві – до 2 днів,
- На склі – до 4 днів,
- На пластику – до 7 днів,
- На поверхні медичних масок – до 7 днів.
Скільки коронавірус живе при різних температурах / Інфографіка 24 каналу
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