Нове дослідження, показало, що хронічна хвороба нирок – основний чинник ризику госпіталізації при коронавірусі.

Вчені проаналізували електронні історії хвороби майже 13 тисяч пацієнтів, які пройшли ПЛР-тест на SARS-CoV-2. Позитивним тест був у 1600 осіб, 354 з них знадобилася госпіталізація через COVID-19, пише PLoS ONE.

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Автори дослідження проаналізували зв'язок між госпіталізацією й наявністю у пацієнтів різних хвороб, включаючи захворювання серцево-судинної та дихальної систем, нирок, обміну речовин.

Хвороби нирок та госпіталізація з COVID-19

Зв'язок хронічної хвороби нирок з госпіталізацією була найбільш виразною. Пацієнти з COVID-19 і останніми стадіями ниркової недостатності потрапляли до лікарні в 11 разів частіше, ніж люди зі здоровими нирками.

Чому так відбувається

Вчені відзначають, що їхні дані узгоджуються з попередніми дослідженнями: в нирках є велика кількість рецепторів АПФ-2, які коронавірус використовує для проникнення в організм. Запальну відповідь організму при COVID-19 може дестабілізувати органи, які вже були вражені хронічною хворобою.

Обмеженням цього дослідження був порівняно невеликий розмір. Однак вчені вказують, що використана ними база даних дозволяє проводити дуже якісний аналіз наявної інформації, оскільки вона містить докладний опис здоров'я кожного пацієнта.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу