Науковці оцінили країни світу за рівнем медицини та окремо визначили розвиток кожної з них. Виявилось, що найгірше в Україні лікують ішемічну хворобу серця, а найкраще – діарею.

Вчені з Міжнародного дослідницького колективу провели аналіз рівня медицини різних країн світу. Вони підрахували, на скільки громадяни кожної з них забезпечені базовою медичною допомогою та на скільки вона ефективна. Результати дослідження опубліковані у журналі The Lancet.

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Як проводився аналіз

Вчені проаналізували розвиток медицини у 204 країнах світу за 1990 – 2019 рік. Окремо враховувались 23 показники, які розбили на категорії на кшталт: профілактика, лікування, реабілітація тощо.

Дослідники не оминули й рівень вакцинації проти кору, кашлюка, дифтерії, правця, а також рівень надання антиретровірусної терапії при ВІЛ.

Кожен показник оцінювали за 100-бальною шкалою. Для отримання інтегрального показника, дослідники визначили коефіцієнт впливу кожного чинника на загальний рівень охорони здоров’я.

Скільки балів в України

Загальний показник для України становить 57 балів. Таким чином ми недалеко відірвались від Зімбабве, в якого 54 бали.

Найнижчу оцінку Україна отримала за лікування ішемічних хвороб серця – всього 2 бали. Натомість за лікування діареї країна заробила усі 100 балів.

Найкращий рівень медицини продемонстрували Японія (96 балів) та Ісландія (95 балів). Натомість у США – 82 бали.

Дослідники прийшли до висновку, що показники на 2019 рік менші, ніж повинні були б бути при поточному рівні фінансування.

Згідно з результатами дослідження, аби загальний рівень медичних послуг у країні перевищив 80 балів, на одну душу населення держава повинна фінансувати мінімум 1 398 доларів (39 тисяч 445 гривень) на рік.