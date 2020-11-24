З появою вакцини від COVID-19 виник ризик того, що бідні верстви населення не зможуть отримати її. Відтак, країни повинні справедливо розподілити вакцину.

Таку думку висловив директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Тим часом Українська вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2021 року: за яких передумов

Нині існує великий ризик того, що найбідніші і найвразливіші будуть розтоптані в гонитві за вакциною,

– зауважив він.

Він зазначив, що влада всіх країн має справедливо розподілити вакцину для всіх верств населення.

Глава ВООЗ також додав, що на реалізацію завдань міжнародної ініціативи ACT-Accelerator, спрямованої на забезпечення загального доступу до вакцин від COVID-19, тестів та терапевтичних засобів, потрібно терміново знайти 4,3 мільярда доларів.

Раніше Гебреєсус порівняв нинішню ситуацію з COVID-19 з початком пандемії. За його словами, за останні 4 тижні в усьому світі було виявлено більше випадків зараження коронавірусом, ніж за перші 6 місяців пандемії.

При цьому глава ВООЗ звернув увагу на те, що в останні дні надійшло багато "хороших новин про випробування вакцин, які дають надію на припинення пандемії". Водночас він закликав використовувати вже наявні інструменти боротьбі з COVID-19, щоб переривати ланцюжки передачі інфекції і рятувати життя.

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Зверніть увагу! ЮНІСЕФ хоче оперативно доставити вакцини від COVID-19 у 92 країни світу в рамках механізму COVAX. Для цього дитячий фонд ООН домовляється про співпрацю з понад 350 партнерами.



Вакцину країнам із низьким та нижчим від середнього рівнем доходу хочуть доставити якомога швидше та якомога безпечніше.

Раніше глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу після того, як її зареєструють.



У МОЗ прогнозують, що угоду з Фондом підпишуть до 7 грудня. А у РНБО сподіваються зробити щеплення всьому населенню України до кінця 2021 року.

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