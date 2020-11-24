Найбідніших можуть розтоптати у гонитві за вакциною, – ВООЗ про ситуацію з COVID-19
З появою вакцини від COVID-19 виник ризик того, що бідні верстви населення не зможуть отримати її. Відтак, країни повинні справедливо розподілити вакцину.
Таку думку висловив директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. Про це пише Інтерфакс-Україна.
Тим часом Українська вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2021 року: за яких передумов
Нині існує великий ризик того, що найбідніші і найвразливіші будуть розтоптані в гонитві за вакциною,
– зауважив він.
Він зазначив, що влада всіх країн має справедливо розподілити вакцину для всіх верств населення.
Глава ВООЗ також додав, що на реалізацію завдань міжнародної ініціативи ACT-Accelerator, спрямованої на забезпечення загального доступу до вакцин від COVID-19, тестів та терапевтичних засобів, потрібно терміново знайти 4,3 мільярда доларів.
Раніше Гебреєсус порівняв нинішню ситуацію з COVID-19 з початком пандемії. За його словами, за останні 4 тижні в усьому світі було виявлено більше випадків зараження коронавірусом, ніж за перші 6 місяців пандемії.
При цьому глава ВООЗ звернув увагу на те, що в останні дні надійшло багато "хороших новин про випробування вакцин, які дають надію на припинення пандемії". Водночас він закликав використовувати вже наявні інструменти боротьбі з COVID-19, щоб переривати ланцюжки передачі інфекції і рятувати життя.
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Раніше глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу після того, як її зареєструють.
У МОЗ прогнозують, що угоду з Фондом підпишуть до 7 грудня. А у РНБО сподіваються зробити щеплення всьому населенню України до кінця 2021 року.
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