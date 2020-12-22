Наявні в Україні тести здатні виявити новий штам коронавірусу, – МОЗ
Тест-системи на COVID-19, які використовують в Україні, здатні виявляти новий штам SARS-CoV-2.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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Так за словами Ляшка, від початку пандемії за рекомендаціями ВООЗ Україна використовує тест-системи, які визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його геному, тож тест працює навіть у разі появи нового штаму.
Разом з тим, в Україні внесуть зміни в тестування наприкінці грудня.
Більше про це Через новий штам коронавірусу в Україні змінять ПЛР-тести: що відомо
Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і розповість про зміну праймерів для того, щоб змінити наші ПЛР-системи і щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового вірусу.
Коротко про новий штам коронавірусу
- 14 грудня в МОЗ Британії оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу.
- Небезпека його полягає у тому, що він на 70% швидше поширюється.
- Низка країн тимчасово зупинили авіасполучення з об'єднаним королівством.
- Україна ж авіарейси не скасовували, однак у МОЗ України рекомендують утриматись від польотів до Великобританії.
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