Тест-системи на COVID-19, які використовують в Україні, здатні виявляти новий штам SARS-CoV-2.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Віктор Ляшко “Тест-системи на виявлення COVID-19, які використовуються в Україні, здатні виявляти, зокрема, і новий штам SARS-CoV-2.”

Так за словами Ляшка, від початку пандемії за рекомендаціями ВООЗ Україна використовує тест-системи, які визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його геному, тож тест працює навіть у разі появи нового штаму.

Разом з тим, в Україні внесуть зміни в тестування наприкінці грудня.

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Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і розповість про зміну праймерів для того, щоб змінити наші ПЛР-системи і щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового вірусу.

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