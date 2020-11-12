За виведення більшої частини алкоголю з організму відповідає печінка, тож дотепер немає іншого дієвого методу для очищення крові від етанолу, окрім діалізу. Для спрощеного варіанту лікування використовують кисневу терапію та внутрішньовенне крапельне введення розчинів.

Етанол або етиловий спирт, з яких складаються міцні алкогольні напої, впливають на всі системи організму. Вони можуть викликати порушення у функціях мозку, кровообігу, розвиток багатьох хвороб і навіть призвести до інвалідності. При досягненні певного рівня концентрації алкоголю в крові настає інтоксикація, що може призвести до смерті. Медики з Університету Торонто запропонували у журналі Nature Scientific Reports простий спосіб, який може рятувати людські життя при цьому стані.

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Дослідження показало, що базову швидкість виведення алкоголю з організму можна підвищити за допомогою гіпервентиляції легенів. Вчені вже розробили спеціальний пристрій, який цьому сприяє.

Дослідники повідомили, що чим глибше і частіше людина дихає, тим більше спирту "виходить" з її організму. Але виникає проблема – під час гіпервентиляції разом з алкоголем організм виводить й вуглекислий газ. Це може призвести до запаморочення, поколювання, оніміння рук і ніг та непритомності.

Але новий пристрій може це вирішити, адже в процесі виведення спирту з організму він повертає вуглекислий газ та підтримує його нормальний рівень попри ступінь гіпервентиляції.

Важливо, що винахід досить невеликий та простий у використанні. Він складається з системи клапанів, з'єднувальної трубки, маски і невеликого резервуара зі стисненим вуглекислим газом. Все це розміром не більше, ніж звичайний наплічник.



Згідно з даними ВООЗ, щороку від зловживання алкоголем у світі помирає близько трьох мільйонів людей (5,3% від усіх смертей). Понад 13% смертей серед людей віком 20-39 років пов'язані з вживанням алкоголю.

У рандомізованому дослідженні нового способу взяли участь 5 здорових чоловіків. З'ясувалося, що нова технологія підвищує швидкість виведення спирту пропорційно його рівню в крові більш ніж втричі.

Один з авторів роботи Джозеф А. Фішер зазначив, що пристрій можна зібрати в будь-якій країні, адже для цього не потрібно будь-якого складного обладнання або комп'ютерів.

Але важливо розуміти, що перш ніж використовувати цей спосіб у клініках, він повинна пройти масштабніші дослідження.