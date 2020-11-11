Вакцина проти коронавірусу Pfizer та AstraZeneca коштуватиме приблизно 10 – 15 доларів. Водночас китайські вакцини будуть значно дорожчими, проте це не означає, що вони кращі.

Китайські вакцини створені на основі цілого вірусу, а не лише нуклеїнових кислот. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова комісії з біобезпеки РНБО України Сергій Комісаренко.

Зверніть увагу Єврокомісія підписала контракт на купівлю мільйонів доз вакцини Pfizer

Згідно з інформацією науковця, ООН та ВООЗ роблять все, щоб рекомендовані вакцини розподілили справедливо. Водночас Україна також має їх отримати, підкреслив експерт.

Можливості транспортування вакцини

Сергій Комісаренко зауважив, що транспортування вакцини є дуже важливим питанням. Він повідомив, що для цього є рідкий азот, однак в країні його досить мало.

Чимала кількість вакцин з'явиться всередині або наприкінці 2021 року. Однак потрібно готуватися заздалегідь – це називається логістикою розподілу вакцин. Відповідне питання потрібно вирішувати на рівні уряду,

– розповів науковець.

Також він повідомив, що у США вже створили спеціальну комісію, яка буде займатися розподілом вакцин. Вони звертаються за допомогою щодо транспортування до великих компаній, зазначив голова комісії з біобезпеки РНБО України.

Довідка. Фармацевтична компанія Pfizer разом з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech повідомили про успішні результати 3 стадії тестування вакцини від коронавірусу. Компанії уже уклали контракти із США, Британією, Канадою та Японією.