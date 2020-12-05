В Україні у 2021 році мають намір вакцинувати від коронавірусу 50% населення. Однак в першу чергу щеплення робитимуть певним категоріям громадян.

Половина населення – це майже 21 мільйон українців. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє "РБК-Україна".

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МОЗ планує, що у 2021 році вакцинуватимуть людей за різними групами ризику та професійними ознаками, а також у зв'язку з різними захворюваннями та віком.

Кого вакцинуватимуть

Медиків. Зокрема, тих, які безпосередньо беруть участь у боротьбі з COVID-19 – 402,2 тисячі людей;

військовослужбовців-учасників Операції об'єднаних сил – 41 тисяча;

соціальних працівників – 156,9 тисячі;

людей, які проживають у закладах тривалого догляду, і персонал цих закладів – 136,5 тисячі;

людей у віці від 60 років і старше – майже 9,8 мільйона;

вчителів та інших освітніх працівників – 1,43 мільйона;

працівників структур держбезпеки: військових, поліцію, Нацгвардію, СБУ і Держслужбу з надзвичайних ситуацій – 570,7 тисячі;

ув'язнених – 65,8 тисячі;

дорослих від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями – 6,37 мільйона;

інших професійних груп і категорій населення – 1,72 мільйона.

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