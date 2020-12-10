Пологи можуть бути легкими, а можуть бути складними. Варто розуміти, що передусім це дуже індивідуально й залежить від особливостей організму.Якщо говорити про наслідки пологів, то окрім зайвої ваги, обвисання грудей і зниження лібідо, ще є чимало інших, зокрема анемія, нетримання сечі та депресія.

Опущення органів і нетримання сечі

Так відбувається через те, що під час вагітності збільшується тиск на органи малому тазу, а відтак після пологів можуть розвинутися опущення стінок піхви і матки. Часто жінки соромляться цього, не консультуються з лікарями чи вважають це нормою.

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Анемія

Анемія часте явище, вона може розвинутись чи не у кожної другої жінки. Те, що після пологів знижується рівень гемоглобіну, — нормально. Але він повинен відновитися через 2 місяці.

Анемія небезпечна саме тому, що це ніщо інше, як брак кисню, як наслідок жінка відчуває постійну сонливість і втому. Часто жінки не помічають анемію, бо вважають ці симптоми звичайним станом через догляд за малюком і недосип.



Пологи можуть мати не зовсім приємні наслідки / Фото Unsplash

Проблеми з опорно-руховим апаратом

Під час вагітності зміщується центр ваги організму, а після пологів змінюється положення скелета: по-іншому згинається хребет і перерозподіляється навантаження. Тому, у жінки може розвинутись остеохондроз, болі в попереку або грудній клітці.

У патологічних випадках може виникнути травматична розбіжність кісток таза. Зазвичай його помічають лікарі ще в пологовому будинку, але якщо жінку після пологів турбує біль в лобкових кістках, потрібно звернутися до лікаря. Можливо, знадобляться ультразвукова діагностика або рентгенівське дослідження.

Нестійкий артеріальний тиск

Якщо у жінки підвищений кров'яний тиск, це однозначно варто контролювати з лікарем. Деяким жінкам вистачає двох-трьох місяців прийому препаратів, щоб повернутися в норму, іншим потрібен довший термін.

Діастаз

Розходження прямих м'язів живота, або діастаз — норма під час вагітності. Багато жінок намагаються якнайшвидше відновити заняття спортом. Це призводить до зворотного ефекту, коли підвищення черевного тиску негативно позначається на стані м'язів тазового дна, якому теж треба прийти в норму.

Важливо! Якщо жінка качає прес, збільшується ризик опущення і випадання тазових органів, нетримання сечі. Тому до двох місяців потрібно відмовитися від підвищених фізичних навантажень, а після варто проконсультуватися з терапевтом.

Геморой

Вагітність і пологи є чинниками, які сприяють розвитку геморою у жінок. Гемороїдальні вузли можуть запалюватися приблизно у кожної 3 вагітної жінки, в основному це пов'язано з підвищеним тиском в тазу.

Варто звернутися до лікаря, якщо після пологів зберігаються симптоми:

запалення,

хворобливість,

кров при дефекації,

кров на трусах в області заднього проходу.



Післяпологова депресія потребує професійного лікування / Фото Pixabay

Післяпологова депресія

Проблеми після пологів можуть бути не тільки фізичними, але і психологічними: 50 – 80% жінок стикаються з післяпологовою депресією, її ознаками є:

перепади настрою;

смуток,

тривога або пригніченість;

втрата апетиту;

проблеми зі сном.

Далі можуть виникнути відсутність інтересу до життя; апатія і відсутність емоцій; пригніченість або різкі перепади настрою, надмірна плаксивість, втрата апетиту або переїдання, безсоння або занадто довгий сон, страх бути поганою матір'ю, тривога і панічні атаки;