Наскільки здорове харчування зменшує ризик імпотенції
У новому дослідженні вчені показали, що дієта може істотно впливати на ризик імпотенції у чоловіків у віці 40-75 років.
У новій науковій роботі вчені проаналізували дані про більш ніж 21 тисячу чоловіків у віці від 40 до 75 років, які брали участь у великому дослідженні здоров'я працівників охорони здоров'я, пише JAMA Network Open.
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Як відбувалося дослідження
Учасники заповнювали анкети, які характеризують їхню дієту, кожні чотири роки з 1998 по 2014 рік.
Автори нового дослідження оцінили схильність чоловіків до здорового харчування за спеціальною шкалою. Цю інформацію вони зіставили з даними про еректильну функцію учасників дослідження.
У всіх вікових групах дотримання здорової дієти було пов'язано зі зниженням ризику розвитку імпотенції.
Харчування та потенція
У чоловіків у віці до 60 років, дієта яких була найменш здоровою, ризик імпотенції був на 22% вище, ніж у тих, хто максимально дотримувався патернів здорового харчування. У віці 60-70 років ця різниця склала 18%, старше 75 років - 7%.
Вчені вважають, що чоловікам, яким небайдужа їхня ерекція, потрібно вибирати здорове харчування. Однак вони зазначають, що нові дані потрібно перевірити в рандомізованих дослідженнях.
Що таке здорове харчування
Це дієта, яка містить велику кількість овочів, фруктів, бобових, горіхів, цілозернові продукти, рибу, олію. У ній мало червоного м'яса і жирних молочних продуктів.
Здоровий патерн харчування передбачає відмову або максимальне обмеження вживання обробленого м'яса, солодких напоїв, трансжирів, солі. Вживання алкоголю може бути помірним – від 0,5 до 2 порцій в день (одна порція – еквівалент 10 грамів чистого спирту).
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