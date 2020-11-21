Наскільки заразні безсимптомні хворі на COVID-19: висновок вчених
Майже кожний 5 інфікований не відчуває жодних ознак захворювання на коронавірус. Такі люди у 2 рази рідше передають інфекцію іншим, аніж люди, у яких є один чи більше симптомів коронавірусу.
Такого висновку дійшла група вчених з кількох країн. Про це повідомляє видання Nature.
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Вони провели дослідження даних перебігу хвороби 21 тисячі інфікованих. При цьому до уваги брали лише ті випадки, коли за хворими спостерігали не менше 7 діб.
Дослідники з'ясували, що безсимптомні хворі швидше долають вірус, відтак вони можуть бути заразними впродовж коротшого проміжку часу.
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