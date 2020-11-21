Майже кожний 5 інфікований не відчуває жодних ознак захворювання на коронавірус. Такі люди у 2 рази рідше передають інфекцію іншим, аніж люди, у яких є один чи більше симптомів коронавірусу.

Такого висновку дійшла група вчених з кількох країн. Про це повідомляє видання Nature.

До теми Чому коронавірус іноді перебігає безсимптомно: вчені прийшли до несподіваного висновку

Вони провели дослідження даних перебігу хвороби 21 тисячі інфікованих. При цьому до уваги брали лише ті випадки, коли за хворими спостерігали не менше 7 діб.

Дослідники з'ясували, що безсимптомні хворі швидше долають вірус, відтак вони можуть бути заразними впродовж коротшого проміжку часу.

Довідка. Станом на 21 листопада у світі зареєстрували 57 910 582 випадків зараження на коронавірус. Вдалось вилікуватись 40 108 895 хворих. Однак від ускладнень померли 1 377 762 людини.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу