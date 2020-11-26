У більшості пацієнтів після COVID-19 легені відновлюються добре. Однак навіть у людей, які перенесли легку форму хвороби, патологічні симптоми можуть зберігатися протягом кількох місяців.

У дослідженні взяли участь 124 людини, які одужали після COVID-19. Всі вони були пацієнтами відділення реабілітації Медичного центру Університету Радбауд в Нідерландах, пише Clinical Infectious Diseases.

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Учасники дослідження пройшли ряд медичних обстежень, включаючи комп'ютерну томографію, – на початку реабілітації та через три місяці.

Відновлення важких пацієнтів з коронавірусом

Вчені виявили, що відновлення легеневої тканини у більшості пацієнтів пройшло добре. Залишкові пошкодження зустрічалися рідко, зазвичай вони фіксувалися у людей, які проходили лікування в реанімації.

Відновлення пацієнтів з легким перебігом коронавірусом

Крім пацієнтів, які пройшли реанімацію, в дослідженні брали участь ті, хто лікувався у звичайних відділеннях лікарень та вдома. Багато учасників, у яких COVID-19 протікала важко, через три місяці скаржилися на погане самопочуття.

Найбільш частими скаргами були слабкість, задишка і біль в грудній клітці. Деякі пацієнти мали труднощі у виконанні рутинних дій, відзначали зниження якості життя.

Залишкові наслідки коронавірусу

Автори дослідження пишуть, що їх здивувало те, що у людей, які перенесли хворобу в легкій формі, так тривало зберігаються патологічні симптоми, тоді як змін в легенях у них вже немає. Вони вказують, що причину цих симптомів і лікування для таких пацієнтів ще потрібно виявити.