Моллі Гібсон народилася у жовтні 2020 року, але для її появи на світ знадобилося цілих 27 років. Вона народилася з ембріона, який заморозили у 1992 році.

Перед народженням зародок провів у замороженому стані найдовше у світі. Поки у лютому 2020 року Тіна і Бен Гібсон не вирішили стати його батьками, повідомляє BBC.

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Тіна та Бен не могли зачати дитину майже 5 років, але потім побачили на місцевому телеканалі сюжет про можливість імплантації замороженого ембріона. Вони зв'язалися з християнською неурядовою організацією Національний центр донорських ембріонів (NEDC), що у штаті Теннессі. NEDC займається зберіганням заморожених ембріонів, які люди пожертвували для сімей з безпліддям.

Процес вибору ембріона схожий на всиновлення

Подружні пари обирають між "закритою" процедурою, коли нові батьки не спілкуються з генетичними батьками, та "відкритою", коли вони підтримують з ними зв'язок.

Сімейні пари, які хочуть стати батьками дитини із замороженого ембріона, зазвичай мають вибір 200-300 донорів та отримують відомості про їхні демографічної історії. Гібсони зізналися, що так довго чекали дитини, цей вибір став для них справжнім випробуванням.

Нам було все одно, як буде виглядати дитина і звідки вона. Ми з чоловіком невисокого зросту, так що ми обмежилися тільки тими батьками, які були схожі на нас вагою і зростом. І тоді вибирати стало набагато простіше,

– розповіла Тіна.

Організацію NEDC заснували 17 років тому. За цей час завдяки їй пересадили, виносили та народили на світ близько тисячі ембріонів.

Загалом у США зберігається близько мільйона заморожених людських ембріонів.