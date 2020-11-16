У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що карантин вихідного дня допоможе сповільнити поширення коронавірусної інфекції в Україні. Натомість у Національної академії наук України інша думка.

В ефірі одного з телеканалів міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив що захворюваність на коронавірус в Україні спаде вже за 14 днів. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Глава МОЗ Максим Степанов носить червону нитку на руці: мережа вибухнула жартами

Максим Степанов “Виходячи з розрахунків наших епідеміологів та виходячи з міжнародного досвіду, зокрема, порад міжнародних експертів, ми розраховуємо на зниження рівня щодобової захворюваності десь від 15% до 20% через 14 днів, бо 14 днів. Це в середньому інкубаційний період".

Паралельно з тим, НАН України опублікували прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на період 16 – 29 листопада 2020 року.

Згідно з ним, до 29 листопада кількість інфікованих коронавірусом в країні досягне 737 946. Це на 192 257 хворих більше, ніж 16 листопада (545 689). Окрім цього, кількість померлих внаслідок інфекції може збільшитись ще на 3 100.

Степанов вже встиг прокоментувати дослідження науковців. Він пояснив, що під час розрахунку НАН відштовхувалися від сьогоднішньої динаміки.

"Ми працюємо з НАН та РНБО. Ми ділимося інформацією. РНБО робить математичну модель. Але ті розрахунки вони робили виходячи з динаміки, яка у нас сьогодні", – додав міністр охорони здоров'я.