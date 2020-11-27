Чи потрібно запроваджувати локдаун в Україні, стане відомо наступного тижня. Це залежить від того, чи результативним виявиться карантин вихідного дня.

Екскерівник Державної санітарної служби Святослав Протас запевнив, що поведінка влади з карантином нагадує поведінку мавпи з гранатою. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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Карантин вбиває українців

За його словами, карантин вихідного дня – це дешевий та шкідливий інструмент, який вбиває людей.

Карантинна історія – для хворих, а не для здорових людей. Замість того, щоб ізолювати хворих, ми ізольовуємо сотні здорових людей,

– зазначив Протас.

Чи потрібно вводити тотальний карантин

Він запевнив, що напередодні похолодання взагалі немає змісту вводити тотальний карантин. Адже при температурі нижчої за 5 градусів Цельсія, припиняється циркуляція збудників респіраторних захворювань. Так в Україні буде певна стабілізація епідеміологічної ситуації.

Зазначимо! В Україні другу добу поспіль чергові рекордні показники захворюваності – 16 тисяч 218 нових пацієнтів. Спалах COVID-19 виявили у Дніпропетровській області – 1 773 нових заражень. У Києві – 1520 хворих, у Запорізькій області – 1003, у Київській – 994 та Одеській – 966.

"Потрібно провести переговори з церквами та з місцевою владою для того, щоб мінімізувати можливі розважальні заходи й уникнути скупчень людей", – сказав експерт. Також він додав, якщо зараз ввести карантин, то можна спровокувати більш масштабну третю хвилю коронавірусу.

Карантин вихідного дня – політично вмотивоване рішення

На думку екскерівника Державної санітарної служби, карантин вихідного дня – політично вмотивоване рішення. Воно було пов'язане винятково з проведенням другого етапу місцевих виборів.

Я вважаю, що за це повинні нести не тільки політичну, а й кримінальну відповідальність. Інструментом потрібно вміти вдало користуватися,

– ствердив Протас.

Формування колективного імунітету

За словами експерта, наразі третина населення України перехворіла або хворіє на COVID-19. Це свідчить про початок формування колективного імунітету. Тобто означає, що темпи поширення інфекції зменшуватимуться природним шляхом.

Він також додав: "Коли понад половина населення перехворіє, то захворюваність піде на спад. Вірус через кожну другу людину зустрічатиме імунізовану і не поширюватиметься далі".

Карантин в Україні: коротко

В Україні можуть ухвалити тотальний локдаун вже найближчим часом. Адже карантин вихідного дня був розрахований лише на 3 тижні.

Є декілька варіантів розвитку подій. Одна з ймовірних дат жорсткого карантину – з 25 грудня по 17 січня.

Інший варіант – це повний локдаун з 7 до 20 грудня.

Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу