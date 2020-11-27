Нам треба ізолювати хворих людей, а не сотні здорових, – Протас про карантин вихідного дня
Чи потрібно запроваджувати локдаун в Україні, стане відомо наступного тижня. Це залежить від того, чи результативним виявиться карантин вихідного дня.
Екскерівник Державної санітарної служби Святослав Протас запевнив, що поведінка влади з карантином нагадує поведінку мавпи з гранатою. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.
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Карантин вбиває українців
За його словами, карантин вихідного дня – це дешевий та шкідливий інструмент, який вбиває людей.
Карантинна історія – для хворих, а не для здорових людей. Замість того, щоб ізолювати хворих, ми ізольовуємо сотні здорових людей,
– зазначив Протас.
Чи потрібно вводити тотальний карантин
Він запевнив, що напередодні похолодання взагалі немає змісту вводити тотальний карантин. Адже при температурі нижчої за 5 градусів Цельсія, припиняється циркуляція збудників респіраторних захворювань. Так в Україні буде певна стабілізація епідеміологічної ситуації.
"Потрібно провести переговори з церквами та з місцевою владою для того, щоб мінімізувати можливі розважальні заходи й уникнути скупчень людей", – сказав експерт. Також він додав, якщо зараз ввести карантин, то можна спровокувати більш масштабну третю хвилю коронавірусу.
Карантин вихідного дня – політично вмотивоване рішення
На думку екскерівника Державної санітарної служби, карантин вихідного дня – політично вмотивоване рішення. Воно було пов'язане винятково з проведенням другого етапу місцевих виборів.
Я вважаю, що за це повинні нести не тільки політичну, а й кримінальну відповідальність. Інструментом потрібно вміти вдало користуватися,
– ствердив Протас.
Формування колективного імунітету
За словами експерта, наразі третина населення України перехворіла або хворіє на COVID-19. Це свідчить про початок формування колективного імунітету. Тобто означає, що темпи поширення інфекції зменшуватимуться природним шляхом.
Він також додав: "Коли понад половина населення перехворіє, то захворюваність піде на спад. Вірус через кожну другу людину зустрічатиме імунізовану і не поширюватиметься далі".
Карантин в Україні: коротко
- В Україні можуть ухвалити тотальний локдаун вже найближчим часом. Адже карантин вихідного дня був розрахований лише на 3 тижні.
- Є декілька варіантів розвитку подій. Одна з ймовірних дат жорсткого карантину – з 25 грудня по 17 січня.
- Інший варіант – це повний локдаун з 7 до 20 грудня.
Джерело: 24 канал
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