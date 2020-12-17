Нам потрібно отримати перші партії вакцини вже в січні, – Зеленський про вакцину від COVID-19
Президент України Володимир Зеленський планує поставити перші партії вакцини проти коронавірусу в країну вже в січні 2021 року. Він закликав усіх українських дипломатів цьому посприяти.
Важливим завданням є забезпечити Україну ліцензованою вакциною проти COVID-19 якісного виробництва. Про це Володимир Зеленський заявив під час пленарної сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України".
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Нині над цим завданням працюють керівники держави, дипломатичний корпус і співробітники українських спецслужб. Таким шляхом йдуть всі країни світу.
На жаль, Україна не входить пріоритетних країн, які можуть отримати вакцину проти коронавірусу в січні або в лютому. Зеленський заявив, що представники країни над цим працюють, але закликав дипломатів долучитися до цього процесу.
Особливо він звернувся до послів у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Італії та до представника при ЄС. "Але це не означає, що всім іншим послам потрібно розслаблятися", - додав Зеленський.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- У Держбюджеті-2021 на вакцинацію проти коронавірусу виділено 2,6 мільярди гривень. Натомість необхідно майже у 6 разів більше – 15.1 мільярдів.
- Перші 8 мільйонів доз вакцин Україна отримає упродовж першого кварталу 2021 року.
- Першими безкоштовну вакцину отримають медики, які працюють з хворими на COVID-19. Наступними будуть усі інші медичні працівники, а ще освітяни, військові та правоохоронці.
- Згодом щеплення робитимуть тим громадянам, які перебувають у підвищеній групі ризику через вік або супутні хвороби.
- Згідно з підрахунками МОЗ, в першу чергу необхідно вакцинувати близько 21 мільйона людей.
- У МОЗ заявили, що в майбутньому безкоштовну вакцину отримають всі громадяни України.
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