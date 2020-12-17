Президент України Володимир Зеленський планує поставити перші партії вакцини проти коронавірусу в країну вже в січні 2021 року. Він закликав усіх українських дипломатів цьому посприяти.

Важливим завданням є забезпечити Україну ліцензованою вакциною проти COVID-19 якісного виробництва. Про це Володимир Зеленський заявив під час пленарної сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України".

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Нині над цим завданням працюють керівники держави, дипломатичний корпус і співробітники українських спецслужб. Таким шляхом йдуть всі країни світу.

Володимир Зеленський “… Інформація про основних компаніях-виробниках вакцин, країнах, де вже почалася або незабаром почнеться масова вакцинація, а також де можуть очікуватися надлишки вакцини – ця інформація є, інформація ця доступна і нам потрібно отримати перші партії вакцини вже на початку наступного року, саме в січні, щоб почати вакцинацію в Україні”.

На жаль, Україна не входить пріоритетних країн, які можуть отримати вакцину проти коронавірусу в січні або в лютому. Зеленський заявив, що представники країни над цим працюють, але закликав дипломатів долучитися до цього процесу.

Особливо він звернувся до послів у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Італії та до представника при ЄС. "Але це не означає, що всім іншим послам потрібно розслаблятися", - додав Зеленський.

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