Мутований коронавірус вже дістався Італії: що відомо
Новий штам коронавірусу стрsмко пширюється Великою Британією. Випадки мутованого COVID-19 вже зафіксували у Данії, Нідерландах та Австралії. 20 грудня він дістався і до Італії.
Хворий недавно повернувся з Великої Британії
Про підтверджений випадок мутованого коронавірусу повідомило Міністерство охорони здоров'я Італії. Про це інформує AGI.
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Геном виділили у військовому госпіталі Челіо, що у Римі. Привіз новий штам COVID-19 чоловік, що повернувся з Великої Британії. Хворий та його партнер прибули до Риму кілька днів тому. Зараз і вони, і їхні сім'ї та друзі перебувають на самоізоляції.
У МОЗ Італії запевняють, що усіх заходів безпеки пацієнт дотримується.
Італія вже припинила сполучення з Британією
Зазначимо, що Італія, як багато інших країн світу, ухвалила рішення про призупинення авіасполучення з Великою Британією через поширення мутованого коронавірусу.
У Євросоюзі 21 грудня зберуться на екстрене засідання країни-члени євроспільноти. Вони вирішуватимуть, яких заходів ужити задля запобіганню поширення недуги. Тим часом, джерела німецьких ЗМІ повідомляють, що ЄС таки закриє кордони для Великої Британії.
Що відомо про новий штам коронавірусу?
Мутований вірус у Великій Британії виявили ще у вересні, геном виділили в жовтні. Проте різко поширюватись цей штам COVID-19 почав наприкінці листопада.
Як повідомив глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, новий штам – на 70% заразніший, ніж попередній. Проте наразі нема інформації, що він спричиняє важчі ускладнення.
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