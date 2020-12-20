Новий штам коронавірусу стрsмко пширюється Великою Британією. Випадки мутованого COVID-19 вже зафіксували у Данії, Нідерландах та Австралії. 20 грудня він дістався і до Італії.

Хворий недавно повернувся з Великої Британії

Про підтверджений випадок мутованого коронавірусу повідомило Міністерство охорони здоров'я Італії. Про це інформує AGI.

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Геном виділили у військовому госпіталі Челіо, що у Римі. Привіз новий штам COVID-19 чоловік, що повернувся з Великої Британії. Хворий та його партнер прибули до Риму кілька днів тому. Зараз і вони, і їхні сім'ї та друзі перебувають на самоізоляції.

У МОЗ Італії запевняють, що усіх заходів безпеки пацієнт дотримується.

Італія вже припинила сполучення з Британією

Зазначимо, що Італія, як багато інших країн світу, ухвалила рішення про призупинення авіасполучення з Великою Британією через поширення мутованого коронавірусу.

У Євросоюзі 21 грудня зберуться на екстрене засідання країни-члени євроспільноти. Вони вирішуватимуть, яких заходів ужити задля запобіганню поширення недуги. Тим часом, джерела німецьких ЗМІ повідомляють, що ЄС таки закриє кордони для Великої Британії.