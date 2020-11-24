Мутований коронавірус у норок виявили вже у Польщі
Новий мутований вид коронавірусу виявили у норок на фермі в Польщі. Результати вже підтвердили лабораторно.
Результат підтвердили вчені з Гданського медичного університету. Зараз проводять поглиблені генетичні дослідження для визначення походження вірусу, повідомила радіостанція Zet.
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У 8 норок, яких вирощують на фермі в Поморському воєводстві, був виявлений вірус SARS-CoV-2, – йдеться в повідомленні.
У Польщі дещо стабілізувалась ситуація з коронавірусом, станом на 24 листопада кількість нових випадків інфікування становить 10 139. Втім ще на початку листопада захворюваність була значно вищою, максимум зафіксували 27 875 нових хворих на COVID-19 і 637 померлих за добу.
Вже з 28 листопада Польща послабить карантинні обмеження, зокрема дозволять роботу торгових центрів та різноманітних магазинів.
Що відомо про мутацію коронавірусу в норок
- Вперше мутацію коронавірусу у норок виявили на 283 данських фермах. Інфекція може передаватися людям, однак наразі немає жодних доказів того, що ця версія коронавірусу більш небезпечна чи стійкіша до вакцин.
- Відтак уряд Данії вирішив знищити 15 мільйонів звірят. Внаслідок скандалу зі знищенням тварин, міністр сільського господарства і продовольства країни Моґенс Йєнсен подав у відставку.
- Також заражених коронавірусом норок виявили у Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії, Франції та США.
- У ВООЗ розкритикували знищення тварин та закликали утриматись від поспішних висновків.
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