Новий мутований вид коронавірусу виявили у норок на фермі в Польщі. Результати вже підтвердили лабораторно.

Результат підтвердили вчені з Гданського медичного університету. Зараз проводять поглиблені генетичні дослідження для визначення походження вірусу, повідомила радіостанція Zet.

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У 8 норок, яких вирощують на фермі в Поморському воєводстві, був виявлений вірус SARS-CoV-2, – йдеться в повідомленні.

У Польщі дещо стабілізувалась ситуація з коронавірусом, станом на 24 листопада кількість нових випадків інфікування становить 10 139. Втім ще на початку листопада захворюваність була значно вищою, максимум зафіксували 27 875 нових хворих на COVID-19 і 637 померлих за добу.

Вже з 28 листопада Польща послабить карантинні обмеження, зокрема дозволять роботу торгових центрів та різноманітних магазинів.

Що відомо про мутацію коронавірусу в норок