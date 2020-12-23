Мутацію штаму COVID-19 виявили у Бразилії ще вісім місяців тому
Вчені виявили, що новий штам коронавірусу, який зараз охоплює Великобританію, був вперше помічений у Бразилії вісім місяців тому.
Дослідження показали, що мутація коронавірусу, відома як N501Y, була вперше помічена ще у квітні. Про це повідомляє The Sun.
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Так, мутація N501Y в шиповидному білку є однією з найбільш значущих в новій варіації коронавірусу. Саме вона здатна підвищувати заразність.
Щонайменше дві з мутацій у новому варіанті, N501Y з квітня 2020 у Бразилії та 69-70del з січня-лютого 2020 року в Таїланді та Німеччині, вже циркулювали у всьому світі до об'єднання в цей новий варіант,
– заявив вірусолог Лестерського університету Джуліан Танг.
За словами експертів, британці є світовими лідерами за рівнем генетичного секвенування зразків пацієнтів із коронавірусом.
"Ось чому вони знаходять ці речі. Цілком ймовірно, що те, що ми спостерігаємо у Великій Британії, є лише верхівкою айсберга. Є, швидше за все, багато мутацій, про які ми поки що не знаємо, оскільки більшість країн світу постійно не проводить відстеження мутацій", – сказали експерти.
Коротко про новий штам коронавірусу
- 14 грудня в МОЗ Британії оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу.
- Небезпека його полягає у тому, що він на 70% швидше поширюється.
- Низка країн тимчасово зупинили авіасполучення з об'єднаним королівством.
- Україна ж авіарейси не скасовували, однак у МОЗ України рекомендують утриматись від польотів до Великобританії.
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