Американська компанія Pfizer вивчає можливість вакцинованих людей передавати коронавірусну інфекцію іншим.

Як заявив генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла, це питання ще потребує вивчення. Про це повідомляє телеканал NBC.

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Так, журналіст запитав директора компанії, чи може людина передавати COVID-19 іншим людям після того, як вакцинується від COVID-19.

Я думаю, це те питання, яке ще потрібно вивчити. Ми зараз не впевнені в цьому,

– сказав він.

Також компанія Pfizer повідомила, що не встигне виготовити достатню кількість вакцин проти коронавірусу до кінця року. Замість обіцяних 100 мільйонів доз препарату компанія виготовить лише половину.

Що відомо про вакцину від Pfizer

Pfizer розробила вакцину спільно з німецькою BioNtech.

Вакцина отримала назву – BNT162b2, її ефективність 95%.

Препарат отримав дозвіл на застосування в Великій Британії, країна вже отримала партію вакцин, її розподілять між 50 лікарнями.

Очікується, що найближчим часом такий самий дозвіл він отримає в країнах ЄС і в США.

Вакцину слід вводити в організм двічі. Тому 50 млн доз вистачить для вакцинації 25 млн людей.

Додамо, Україна домовилася з компанією Pfizer. Поставка вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу