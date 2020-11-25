Центральний банк Англії опублікував результати дослідження, в якому оцінювався ризик зараження коронавірусом через купюри. Результати показали, що шанси підхопити інфекцію через готівку вкрай невеликі, навіть якщо хворий чхне прямо на банкноту.

З початком пандемії обсяг готівки, яку знімають в банкоматах, різко знизився в популярних туристичних містах, таких як Лондон – до 80%, повідомляє банк Англії.

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Однак в районах, де живуть соціально незахищені верстви населення, це падіння було незначним. Це означає, що люди з невисоким рівнем доходу продовжували активно користуватися готівкою.

Дослідження банку Англії

Банк замовив власне дослідження, щоб оцінити ризики зараження через купюри. У лабораторних умовах на пластикові та паперові банкноти наносили дуже високу дозу SARS-Cov-2, еквівалентну тій, яка виділяється при кашлі хворого.

Малоймовірно, що вам коли-небудь доведеться тримати в руках такі купюри, проте дослідники поставили перед собою мету оцінити найгірший сценарій.

Через гроші важко підчепити COVID-19

Кількість вірусів на банкноті залишалась стабільною протягом 1 години після нанесення, але швидко зменшувалася протягом наступних 5 годин. Через 6 годин кількість вірусних крапель знизилося до 5% як на паперових, так і на пластикових купюрах. Через 24 години патоген зберігався на банкнотах в дуже низьких концентраціях.

На підставі цих даних Банк Англії заявив, що ймовірність зараження через готівкові гроші дуже низька, причому життєздатність вірусу на паперових та пластикових банкнотах приблизно однакова.

Виживання вірусу на банкнотах є потенційно меншою, ніж на більшості поверхонь, з якими люди контактують у своєму повсякденному житті,

– йдеться в повідомленні регулятора.