Носіння масок в громадських місцях для запобігання поширення COVID-19 рекомендують всі великі медичні організації. Однак у зв'язку з потенційним шкідливим ефектом масок їх можуть не радити носити під час фізичних вправ, в тому числі в приміщенні.

Автори нового огляду спробували відповісти на питання, чи є наукові обґрунтування для рекомендації не використовувати маски для профілактики COVID-19 під час занять фізкультурою і спортом. Їхня робота опублікована в Annals of the American Thoracic Society.

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Маски під час занять спорту

Автори виявили, що наявні наукові докази говорять про те, що під час вправ носіння маски майже не впливає на стан здорових людей. Маски дійсно можуть надавати невеликий опір повітряному потоку при вдиху і видиху.

Однак їхнє використання дуже слабо змінювало роботу легенів і насиченість крові киснем: в деяких дослідженнях вплив масок взагалі виявлено не було. Висновки досліджень говорять, що вони не можуть завдати шкоди.

Вчені відзначають, що носіння маски під час фізичної активності може бути некомфортним, особливо без звички. В тому числі воно може призводити до задишки. Ці результати можна застосовувати до всіх здорових людей, незалежно від віку і статі.

Хворі люди – виключення

Вчені підкреслюють, що такі висновки не підходять для людей з хворобами дихальної та серцево-судинної систем, які схильні до задишки при фізичному навантаженні.

Для людей з хворобами легень та серця, які супроводжуються дискомфортом при вправах, можуть робитися винятки в правилах по носінню масок, вважають вчені. У таких випадках користь для цієї групи повинна зіставлятися з ризиком зараження SARS-CoV-2. Підкреслюється необхідність пам'ятати й про те, що такі люди знаходяться в групі ризику тяжкого перебігу COVID-19.



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