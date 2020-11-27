Тканинна рідина може бути використана для багатьох медичних аналізів. Перевага таких тестів в їх безболісності: для них застосовують пластирі з мікроголками.

Що таке тканинна рідина

Тканинна рідина оточує клітини організму, вона виходить з дрібних кровоносних судин. Ця рідина потрібна, щоб передавати тканинам поживні речовини та виводити з них продукти обміну. З міжклітинної простору рідина потрапляє в лімфатичні капіляри й повертається в кров, пише Science Translational Medicine.

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Діагностика за допомогою тканинної рідини

Автори нового дослідження вказують, що тканинна рідина містить біомаркери, які можна використовувати в діагностиці. Однак її не використовують з цією метою, оскільки немає доступних методів її забору.

Американські вчені розробили пластир з мікроголками, який робить невеликі отвори в шкірі й може збирати тканинну рідину для аналізу. Раніше такі спроби були невдалими, бо в рідину потрапляла домішки крові. Автори нового дослідження змогли впоратися з цією проблемою.

Тканинна рідина замість крові

У дослідженні вчені зібрали тканинну рідину у 21 особи. Вони порівняли дані її тестів з показниками аналізів крові. У зразках був однаковий рівень багатьох клінічно важливих речовин, включаючи глюкозу, кофеїн і вітамін D.

Мікроголки набагато менше звичайних голок, вони залишають в шкірі дуже маленькі отвори, які можуть затягуватися протягом дня.

Чому це важливо

Вчені підкреслюють, що в тканинної рідини, на відміну від крові, не утворюються тромби, тому такий пластир було б зручно використовувати для тривалого моніторингу рівня деяких біомаркерів організмі. Нині існує методика тривалого моніторингу рівня глюкози в крові, але для неї потрібно введення підшкірного сенсора.