Вакцини світових лідерів проти COVID-19 пройшли 3 фазу клінічних випробувань. Наразі повідомлень щодо ризиків відповідних вакцин для ДНК та геному людини – немає.

Для світових лідерів у виробництві препарату проти COVID-19, зокрема й фармацевтичної компанії Pfizer, фінансові ризики можуть бути значними. Тож виробники зацікавлені у якості вакцини та відсутності побічних ефектів. Про це в ефірі 24 каналу розповів професор та президент асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

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Він наголосив, що важливим є використання вакцини, яка пройшла усі фази клінічних випробувань. Проте Сергій Дубров зазначив, що навряд чи Україна отримає вакцину у січні 2021 року.

Водночас він повідомив про можливості зберігання вакцини в Україні – робоча група МОЗ вже прийняла технічні вимоги щодо обладнання морозильних камер з температурою у -70 градусів.

Для транспортування вакцини є необхідний авіатранспорт, вже проголосовані технічні вимоги та передбачене фінансування, сказав президент асоціації анестезіологів України.

Також професор розповів про відповідну логістику щодо препарату, зокрема не можна більше, ніж 4 рази витягувати вакцину з температурних контейнерів.

Ймовірність підробки вакцини

Водночас Сергій Дубров зазначив, що у випадку придбання вакцини за бюджетний кошт – ризиків підробки практично немає. Однак професор додав, що про ймовірність ризику можна говорити, якщо буде можливість придбати препарат проти коронавірусу в дистриб'ютора.

На жаль, дія вакцини – не на все життя. Імунітет не є довічним, лише 3-6 місяців з того, що можна проаналізувати,

– сказав президент асоціації анестезіологів України.

Водночас Сергій Дубров наголосив на певному позитивному впливі карантину вихідного дня. "Порівнюючи дні різних тижнів, ми бачимо що кількість нових випадків захворювання на COVID-19 менша. Кількість осіб, які одужали, на 2 тисячі перевищує кількість нових випадків інфікування", – зауважив професор.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: головне

Україна може отримати приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX. Держава домовилася про це з компанією Pfizer.

Постачання вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.

В Україні у 2021 році мають намір вакцинувати від COVID-19 50% населення. Проте спочатку щеплення робитимуть медикам, військовослужбовцям та соціальним працівникам.

Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу