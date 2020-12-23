Деякі вакцини проти COVID-19, зокрема вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna містять фрагмент генетичного матеріалу коронавірусу – інформаційну РНК, яка кодує шиповидний білок вірусу.

Коли люди чують, що вакцини від COVID-19 Pfizer і Moderna містять генетичний матеріал, дехто побоюється, що вакцина може змінити їхній геном. То чи може вакцина вплинути на людську ДНК?

Генетик Олександр Коляда розповів для УП.Життя, що ніяким чином вакцина не вплине на гени людини.

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Шипоподібний білок – це частина вірусу, яка нагадує корону та "чіпляється" до клітини господаря. мРНК – генетична інструкція, яка навчає наш організм ці білки виділяти, а заодно виробляти захисні антитіла, щоб побороти збудник, з яким ми можемо зустрітися.

Олександр Коляда – генетик “Уявіть собі, що ви подряпались і торкнулись іншої людини. Або, наприклад, доторкнулись до помідора. У вас в тілі тепер деякий час будуть шматки білків від бактерій з тіла тієї людини, або помідора. Але дуже швидко це зникне з вашого організму”.

Що відбувається при контакті з РНК вакциною

Тобто, інформаційній РНК фактично неможливо потрапити в ядро. мРНК проходить тільки через цитоплазму клітини – матеріал, що оточує ядро, щоб дістатися до рибосом, таких собі фабрик, що виготовляють білки.

Ці нитки генетичного коду діють як хімічні посередники між ДНК в наших хромосомах і клітинним механізмом, який виробляє білки, які нам необхідні для функціонування: мРНК надає інструкції, необхідні цим механізмом для утворення цих білків.

У Глобальному альянсі з вакцин та імунізації Gavi пояснили, що мРНК – це не те ж саме, що ДНК, і вона не може з’єднуватися з нашою ДНК, щоб змінити наш генетичний код,

Увага! мРНК нестабільна і буде перебувати всередині клітини тільки близько 72 годин, перш ніж розкладеться.

Деякі віруси, зокрема ВІЛ, можуть інтегрувати генетичний матеріал в ДНК своїх господарів, але для цього потрібні спеціальні ферменти.

Чому це не спрацює у випадку РНК вакцини

Все просто – вакцини мРНК не містять цих ферментів.

Тому немає ризику того, що генетичний матеріал, який вони містять, змінить нашу ДНК,

– вважають вчені.

Крім того, генетик Оксана Півень розповіла, що РНК-вакцина загалом доволі нестабільна.

Оксана Півень – генетик “ Ми вже знаємо, що для збереження такої вакцини потрібні доволі екстремальні умови. Коли ми вводимо таку вакцину, то її теж руйнують ферменти нашого організму ”.

Дослідниця додала, що РНК-молекула недовго "проживе" в нас, і очікувати на якісь зміни в нашому організмі через це не треба.

Натомість дебют РНК-вакцин ймовірніше змінить медицину майбутнього.