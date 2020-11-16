Стрес – це щоденне напруження, яке здатне спровокувати утворення багатьох ускладнень. Він вливає не тільки на емоційний стан, а й на роботу всіх органів. Про те, як стрес може нашкодити зору – читайте в матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала корисні поради, які допоможуть уберегти зір.

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Що впливає на зір

Найбільш розповсюджена причина порушення зору – це генетика, зазначає МОЗ. Фізіологічна причина короткозорості – це неправильний розмір очного яблука та дефекти системи фокусування.

Розповсюджений міф

Кількість проведеного часу перед екранами телевізорів чи моніторів – псують зір. Насправді науковці досі не мають фактів, які це підтверджують. Але є комп'ютерний зоровий синдром, коли людина відчуває напруження, сухість очей чи подвоєння зображення. Ці симптоми тимчасові та не мають впливу на розвиток якихось хвороб.

Як впливає стрес на наш зір

Людина може тривалий час перебувати в напруженому стані через стрес, що погано впливає на здоров'я. Про те, як стресові ситуації впливать на зір, розповідає клініка "Айлаз".

Під час стресових ситуацій зіниці розширюються, та з'являється ефект "чорних мушок" . Така реакція закладена нам природою, щоб була можливість побачити більше та швидше знати, куди втекти.

. Така реакція закладена нам природою, щоб була можливість побачити більше та швидше знати, куди втекти. Через регулярні стресові ситуації, може постраждати судинна система організму . Коливання тиску також призводять до підвищення внутрішньоочного тиску та сприяють розвитку глаукоми.

. Коливання тиску також призводять до підвищення внутрішньоочного тиску та сприяють розвитку глаукоми. Посмикування повіка – ще один наслідок стресу. При занадто сильній і тривалій напрузі всі м'язи організму не витримують та починають смикатись.



Посмикування повіка – сигнал про сильний стрес / Фото pexels

Як заспокоїтись: корисні поради

Promedical рекомендує робити ці вправи щоразу, коли ви відчуваєте хвилювання та переживання: