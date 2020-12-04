За час пандемії COVID-19 були описані три випадки появи симптомів хвороби Паркінсона відразу після перенесеної інфекції. Автори нового дослідження вважають, що зараз рано говорити про те, що коронавірус може провокувати цю хворобу.

До теперішнього часу про розвиток паркінсонізму (симптомів хвороби Паркінсона) після інфекції SARS-CoV-2 лікарі повідомляли тричі, пише Lancet.

Також на тему: Скільки триває імунітет до COVID-19 після щеплення вакциною від Moderna

Їх виявили у трьох порівняно молодих людей – двох чоловіків (45 і 58 років) і однієї жінки (35 років). Початок хвороби у всіх пацієнтів було гострим. У двох пацієнтів не було виявлено генетичної схильності до хвороби, третьому такі тести не проводилися.

Віруси та хвороба Паркінсона

Поява хвороби Паркінсона або паркінсонізму після перенесеної інфекційної хвороби – відомий феномен. Він може бути пов'язаний з пошкодженням деяких структур головного мозку інфекцією, запаленням в мозку або проявом хвороби Паркінсона, яка раніше протікала безсимптомно.

Раніше вчені намагалися зв'язати різні віруси з ризиком розвитку хвороби Паркінсона, але кожен раз докази були недостатніми. Зараз у зв'язку зі швидким поширенням COVID-19 деякі фахівці висловлюють побоювання, що в результаті пандемії може значно збільшитися кількість пацієнтів з паркінсонізмом, що збільшить навантаження на охорону здоров'я.

Чи може коронавірус викликати хворобу Паркінсона

Автори огляду роблять висновок, що сьогодні немає достатніх доказів того, що коронавірус може бути причиною хвороби Паркінсона.

Хоча вірус дійсно може викликати неврологічні ускладнення, вони вважають невиправданим очікування хвилі захворюваності на хворобу Паркінсона. Подібні заяви, на думку вчених, можна робити тільки при наявності точних даних.

Основна невизначеність, на яку вказують автори нового огляду – відсутність даних про неврологічні симптоми у цих пацієнтів до COVID-19. До симптомів, які дозволяють запідозрити швидку появу розгорнутої картини хвороби Паркінсона, відносять розлад поведінки в фазу сну зі швидкими рухами очей і зниження нюху. Оскільки неврологічний статус пацієнтів до інфекції не був відомий, не можна виключити, що хвороба Паркінсона або паркінсонізм у них розвивалися раніше.