Лікарі знаходили коронавірус в зразках сперми. Це вказує на ймовірність інфікування яєчок і можливий вплив на здатність до зачаття дітей.

Вчені припускають, що SARS-CoV-2 може пошкоджувати тканини яєчок, безпосередньо інфікуючи їх. Існують і інші гіпотези: можливо, при вірусних інфекціях яєчка страждають через високий рівень медіаторів запалення в крові або у зв'язку з підвищеною температурою, пише Journal of Medical Virology.

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Вплив коронавірусу чоловіче здоров'я

Лікарі описували випадки запалення яєчка (орхіту) у пацієнтів з COVID-19. Про симптоми орхіту повідомляли 19% пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Ознаки запалення яєчка лікарі виявляли при ультразвуковому дослідженні.

При інших вірусних інфекціях (наприклад, при інфекційному паротиті) запалення яєчка і його придатка у дітей розвивається частіше, ніж у дорослих. На цю мить при COVID-19 описаний один такий випадок у підлітка.

У невеликому дослідженні в 39% чоловіків в зразках сперми була знижена кількість сперматозоїдів, а у 61% були лейкоцити в спермі (ознака запалення).

У деяких пацієнтів, які померли від COVID-19, вчені виявили в яєчках патологічні зміни, які свідчать про запалення в цьому органі та пошкодженні його структур.

Автор огляду вказує, що інфікування простати теж може погано впливати на фертильність чоловіків, оскільки секрет передміхурової залози – важлива складова сперми. Але нині випадки ураження цього органу при COVID-19 не описані.

Чи може виникнути безпліддя

Попередні дані показують, що коронавірус може погано впливати на статеву систему і погіршувати вироблення сперми. Але необхідно провести великі дослідження: тільки вони зможуть точно схарактеризувати небезпека коронавірусу для чоловічої фертильності.