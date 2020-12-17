У Держбюджеті-2021 на вакцинацію проти коронавірусу виділено 2,6 мільярди гривень. Натомість необхідно майже у 6 разів більше – 15.1 мільярдів.

У МОЗ провели розрахунки, на чому можна заощадити, аби дістати більше коштів на вакцинацію проти коронавірусу в Україні. Про це під час брифінгу розповів очільник міністерства Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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За словами Степанова, поки що МОЗ може додатково виділити до 2,3 мільярда гривень. Зокрема, й шляхом економії на закупівлі лікарських засобів.

Максим Степанов “Ми розуміємо, що цієї суми буде недостатньо. Тому зараз в екстреному порядку МОЗ шукає шляхи отримання коштів на придбання вакцини від COVID-19. Ми провели свої розрахунки, що ми можемо заощадити, провели відповідні консультації з урядом і вийшли на те, що в змозі акумулювати в цьому році на придбання вакцин до 2,3 мільярда гривень. Це гроші, в тому числі, на приклад, за рахунок економії на закупівлі лікарських засобів".

Скільки українців потребують вакцинації проти коронавірусу в першу чергу

Степанов зауважив, що усі громадяни України повинні мати доступ до вакцин. Але в першу чергу потрібно вакцинувати людей з груп ризику, насамперед: медики, військові, працівники нацполіції, освітяни, літні люди або громадяни супутніми захворюваннями.

Згідно з підрахунками МОЗ, загальна кількість людей становить близько 21 мільйона. Саме така кількість людей потребує щеплення на різних етапах вакцинації.

У п'ятницю 18 рудня Максим Степанов планує підписати проєкт Постанови "Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19".

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