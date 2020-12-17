МОЗ зекономить на закупівлі ліків, щоб перекрити недофінансування вакцини проти COVID-19
У Держбюджеті-2021 на вакцинацію проти коронавірусу виділено 2,6 мільярди гривень. Натомість необхідно майже у 6 разів більше – 15.1 мільярдів.
У МОЗ провели розрахунки, на чому можна заощадити, аби дістати більше коштів на вакцинацію проти коронавірусу в Україні. Про це під час брифінгу розповів очільник міністерства Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
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За словами Степанова, поки що МОЗ може додатково виділити до 2,3 мільярда гривень. Зокрема, й шляхом економії на закупівлі лікарських засобів.
Скільки українців потребують вакцинації проти коронавірусу в першу чергу
Степанов зауважив, що усі громадяни України повинні мати доступ до вакцин. Але в першу чергу потрібно вакцинувати людей з груп ризику, насамперед: медики, військові, працівники нацполіції, освітяни, літні люди або громадяни супутніми захворюваннями.
Згідно з підрахунками МОЗ, загальна кількість людей становить близько 21 мільйона. Саме така кількість людей потребує щеплення на різних етапах вакцинації.
У п'ятницю 18 рудня Максим Степанов планує підписати проєкт Постанови "Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19".
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- Перші 8 мільйонів доз вакцин Україна отримає упродовж перших 6 місяців 2021 року.
- Першими безкоштовну вакцину отримають медики, які перебувають на полі боротьби з COVID-19. Наступними будуть усі інші медичні працівники, а також освітяни, військові та правоохоронці.
- Згодом вакцинуватимуть ті категорії населення, які перебувають у підвищеній групі ризику.
- У МОЗ заявили, що в майбутньому безкоштовну вакцину отримають всі громадяни України.
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