Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, наслідки пандемії коронавірусу COVID-19 для української системи охорони здоров'я будуть жахливими.

Наслідки будуть не найкращими через те, що система охорони здоров'я перевантажена і станом на сьогодні. Про це Ляшко сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

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Серед наслідків головний санітарний лікар згадав про антибіотикорезистентність.

Зауважимо, що за час карантину (квітень-жовтень) споживання антибіотиків в Україні зросло на 150%, 200%, а деяких препаратів – на 450%. Причиною є не лише те, що лікарі часто признають їх, а у тому, що люди самі їх купують. Крім того, аптеки відпускають препарати без рецепта лікаря.

Віддалені наслідки цієї пандемії для системи охорони здоров'я будуть жахливими. Антибіотикорезистентність внаслідок неконтрольованого вживання антибіотиків зараз, онкологія, серцево-судинні ... Втрата сьогоднішньої ранньої діагностики через перевантаженість системи охорони здоров'я... через рік-через два наслідки будуть,

– сказав він.

До слова, уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи і до 00:00 понеділка. Працюють тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта. Також в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.



Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу