У МОЗ занепокоєні через можливий спалах COVID-19 після свят
Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов висловив занепокоєння через можливий спалах COVID-19 після святкування новорічних свят в Україні.
Міністр закликав людей дотримуватися всіх карантинних обмежень. Про це Максим Степанов сказав під час ранкового брифінгу у середу, 16 грудня, пише 24 канал.
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Не забувайте, будь ласка, за маску, не забувайте, будь ласка, дотримуватися дистанції. Уникайте будь-якого масового скупчення людей, особливо – напередодні святкових днів. Це дуже важливо і скажу відверто – ми з ... великою такою тривогою зараз дивимося на всі наші святкові дні, щоб у нас не сталося саме спалаху після святкування новорічних свят,
– заявив він.
Водночас Степанов наголосив, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася, однак досі залишається напруженою.
"Багато дивляться на статистику госпіталізованих. Ця статистика лякає. Досить високі цифри по госпіталізації. Але при цьому, кількість виписаних у нас становить 3473 людини", – сказав очільник МОЗ.
За минулу добу в Україні зафіксували 10 622 нових випадки зараження коронавірусом. Загалом з початку пандемії захворіли 919 704 українців, 535 417 осіб одужали, 15 744 померли від ускладнень.
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