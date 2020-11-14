Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна просто не витримає економічно ще одного тотального карантину.

За словами глави МОЗ, будь-які заходи, серед яких і протиепідемічні, уряд запроваджує, виходячи з ситуації. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав в ефірі Свобода Савіка Шустера.

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З одного боку – ситуації з захворюваністю на COVID-19, з іншого – з можливості нашої країни суто економічної… Чи витримаємо, чи не витримаємо ми повний локдаун,

– заявив Максим Степанов.

Глава МОЗ вважає, що карантин вихідного дня суттєво зменшує кількість контактів між людьми. Однак найкращим варіантом для боротьби з коронавірусом, як додав Степанов, є "повний локдаун".

Але це не просто ж високі слова "не витримає економіка". У нас не буде елементарно коштів, щоб сплачувати зарплати лікарям, щоб сплачувати пенсії. Ми просто не витримаємо такої зупинки всієї країни, знову ж таки, щонайменше на три тижні,

– наголосив він.

До слова, від сьогодні, 14 листопада, почав діяти карантин вихідного дня. Він триватиме в Україні протягом 3 тижнів щосуботи та щонеділі до 30 листопада.

Уряд заборонив діяльність:

закладів харчування,

торговельних центрів,

культурних закладів,

спортзалів та фітнес-центрів,

закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).

Працювати у звичному режимі будуть аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. До слова, час з 10:00 до 12:00 є годинами для обслуговування пенсіонерів.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу