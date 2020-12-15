У МОЗ сподіваються отримати вакцину від COVID-19 у лютому 2021 року
Україна може отримати перші вакцини від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Перемовини щодо отримання препаратів вже тривають.
Коли в Україні буде вакцина
Україна веде переговори з декількома виробниками вакцин від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Радіо НВ".
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За словами Степанова, перемовини вже на завершальній стадії.
Ми розраховуємо, що перші вакцини отримаємо вже в першому кварталі 2021 року. Зараз ми робимо все можливе,
– додав очільник МОЗ.
Хто найперше отримає вакцину
Степанов додав, що найперше вакцинують ті категорії населення, які можна "дуже чітко проконтролювати":
- медпрацівники,
- військовослужбовці,
- працівники освіти.
Вакцинація у світі: що відомо
- Раніше США схвалили вакцину, які виготовили фірми Pfizer та BioNTech.
- Велика Британія вже вакцинувала населення цим препаратом.
- Вже 14 грудня розпочалась масова вакцинація проти COVID-19 у США.
- Протягом місця вакцину планують ввести 20 мільйонам американців.
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