Україна може отримати перші вакцини від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Перемовини щодо отримання препаратів вже тривають.

Коли в Україні буде вакцина

Україна веде переговори з декількома виробниками вакцин від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Радіо НВ".

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За словами Степанова, перемовини вже на завершальній стадії.

Ми розраховуємо, що перші вакцини отримаємо вже в першому кварталі 2021 року. Зараз ми робимо все можливе,

– додав очільник МОЗ.

Хто найперше отримає вакцину

Степанов додав, що найперше вакцинують ті категорії населення, які можна "дуже чітко проконтролювати":

медпрацівники, військовослужбовці, працівники освіти.

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