У МОЗ заявили, що поява вакцини від COVID-19 в українських аптеках відбудеться не раніше, ніж восени 2021 року.

Про це заявив в. о. глави Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, йдеться в ефірі одного з українських телеканалів.

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Треба відзначити, що у нас велика кількість груп ризику. Ми розраховуємо, що широкий доступ вакцини, тобто поява в аптеках, відбудеться не раніше, ніж восени 2021 року. Це буде широкий доступ до вакцинації,

– повідомив Кузін.

У МОЗ інформують, що Україна буде отримувати вакцину від COVID-19 декількома траншами.

Перший складе близько 1 мільйон 200 тисяч доз, а у пріоритеті першого етапу щеплення будуть працівники охорони здоров'я.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: що відомо

Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX.

COVAX – це механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику. В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік.

Держава домовилася про це з компанією Pfizer. Постачання вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.

В Україні у 2021 році мають намір вакцинувати від коронавірусу 50% населення. Однак в першу чергу щеплення робитимуть медикам, військовослужбовцям і соціальним працівникам.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу