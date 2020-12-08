Коли вакцина від COVID-19 з'явиться в українських аптеках
У МОЗ заявили, що поява вакцини від COVID-19 в українських аптеках відбудеться не раніше, ніж восени 2021 року.
Про це заявив в. о. глави Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, йдеться в ефірі одного з українських телеканалів.
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Треба відзначити, що у нас велика кількість груп ризику. Ми розраховуємо, що широкий доступ вакцини, тобто поява в аптеках, відбудеться не раніше, ніж восени 2021 року. Це буде широкий доступ до вакцинації,
– повідомив Кузін.
У МОЗ інформують, що Україна буде отримувати вакцину від COVID-19 декількома траншами.
Перший складе близько 1 мільйон 200 тисяч доз, а у пріоритеті першого етапу щеплення будуть працівники охорони здоров'я.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні: що відомо
- Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX.
- Держава домовилася про це з компанією Pfizer. Постачання вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.
- В Україні у 2021 році мають намір вакцинувати від коронавірусу 50% населення. Однак в першу чергу щеплення робитимуть медикам, військовослужбовцям і соціальним працівникам.
Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу
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