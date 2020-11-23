Міністерство охорони здоров’я планує найближчим часом ввести електронний рецепт на протимікробні лікарські засоби – антибіотики.

Близько 9 тисяч аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко під час брифінгу, пише 24 канал.

Читайте також Безконтрольний продаж ліків: як українські аптеки шкодять здоров'ю людей

За його словами, протягом двох останніх місяців Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення використання протимікробних препаратів. Зауважимо, що це пов’язано зі зростанням кількості хворих на коронавірус.

Наголосимо, COVID-19 не лікується антибіотиками!

На сьогодні, з метою забезпечення всіх лікарських засобів, МОЗ ведеться робота по... ключових напрямках... Це введення електронного рецепта на протимікробні лікарські засоби, тобто, антибіотики. Передбачається, що протягом найближчого часу близько 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі. Близько 1054 найменувань торгових антибіотиків будуть додані до такої можливості,

– пояснив Іващенко.

Заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції вважає, що це дозволить забезпечити раціональний відпуск і використання протимікробних лікарських засобів.

Ці дії влади направлені на раціональне використання антибіотиків і їх раціональне призначення.

"Водночас, ми розуміємо, що значна частина аптечних закладів на сьогодні не мають можливості приєднатися до відпуску лікарських засобів по електронному рецепту. Тому таким закладам буде запропонована і надана можливість використання паперових звітних форм. Тобто паперових рецептів", – зауважив він.

Проблема українців з антибіотиками

В Україні чимало аптек можуть продавати антибіотики та інші лікарські засоби без рецептів. Ці дії є порушенням. Однак у реальності українці часто заходять в аптеку і на будь-який "пчих" їм можуть продати курс антибіотиків. Крім того, цим зловживають і лікарі.

Через це в країні можуть зіштовхнутися з новою проблемою – антибіотикорезистентність. Це стійкість до антибіотиків, яка виникає, коли бактерії змінюються під впливом ліків. Тобто препарати перестають працювати, а інфекційні хвороби не піддаються лікуванню.

Поради МОЗ щодо прийому антибіотиків