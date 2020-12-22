В оперативному штабі Міністерства охорони здоров'я оприлюднили план щодо імунізації населення. Там планують вакцинувати приблизно половину українців за 2021 – 2022 роки.

Про це мовиться на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ. Документ можливих напрацювань розробили спільно з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

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Втім, там зазначають, що цей документ будуть оновлювати, залежно від ситуації з COVID-19. Також все залежатиме від доступності самої вакцини. Там також наголошують: вакцинація від коронавірусу в Україні буде добровільною для всіх груп населення та груп ризику.

На основі рекомендацій, в Україні визначили 9 пріоритетних груп населення для вакцинації від COVID-19. У рамках 4-етапної кампанії з вакцинації у 2021 році поставили амбітну мету охопити щепленнями щонайменше 50% населення країни у 2021 році,

– йдеться у повідомленні пресслужби.

Планом затверджені 4 етапи вакцинації:

Січень – квітень 2021 року. Люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією COVID-19; Квітень – червень 2021 року. Люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги; Червень — вересень 2021 року. Люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави; Вересень 2021 – березень 2022 року. Люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.

За словами виконуючого обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я України Ігоря Кузіна, Україна готова отримати вакцину в першому кварталі 2021 року. Насамперед вакцинуватимуть медиків, які працюють з хворими COVID-19.