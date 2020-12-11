Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) оновило Стандарти медичної допомоги при COVID-19 у частині підходів до тестування.

Так, метод ПЛР залишився основним для етіологічної лабораторної діагностики COVID-19. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у фейсбуці.

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Однак, за словами Ляшка, уточнено, хто саме підлягає лабораторному обстеженню на РНК SARS-CoV-2. Це люди з:

підозрою на COVID-19;

ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС);

ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;

ознаками пневмонії.

Також попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять наступним особам з:

підозрою на COVID-19;

ознаками ТГРС (тяжкий гострий респіраторний синдром);

ознаками інших ГРВІ;

ознаками пневмонії;

людям, що були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;

що повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19;

що підлягають плановій госпіталізації.

Позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР,

– наголосив Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар додав, що винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19.

Крім того, у МОЗ додали, що дозволено використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та при планових госпіталізаціях.