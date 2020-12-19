Міністерство охорони здоров'я України оновило алгоритм тестування на коронавірусну інфекцію. За словами міністра Максима Степанова, тест на COVID-19 мають проходити всі люди із ГРВІ. Також сімейних лікарів забезпечать швидкими тестами на антиген до коронавірусу для діагностування COVID-19.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу 19 грудня, пише 24 канал.

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Степанов нагадав, що тепер українцям роблять тест навіть при ознаках гострої респіраторної вірусної інфекції. Раніше тестування проводили людям з симптомами COVID-19 та пневмонії.

Хочу повідомити, що в нас цього тижня повністю оновлений алгоритм тестування на наявність коронавірусної інфекції. Основне значення для лабораторної діагностики має ПЛР-діагностика. Лабораторне обстеження, згідно з новим алгоритмом, буде проводитись особам з підозрами на COVID-19, клінічними симптомами. З будь-якими ознаками інших гострих респіраторних інфекцій та ознаками пневмонії,

– наголосив Степанов.

Сімейні лікарі зможуть проводити тест

Крім того, в Україні вводиться скрінінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену. Тест роблять за 15 хвилин людям з вищевказаними симптомами, контактним особам, або людям, які повертаються з-за кордону, і пацієнтам, які підлягають плановим госпіталізаціям.

"Ще одне. Позитивний результат тесту на визначення антигену в деяких випадках має бути підтверджений ПЛР. Не потребує, якщо є симптоми COVID-19. Якщо людина не має симптомів, була контактною, якщо буде позитивний тест, то треба ще зробити ПЛР", – пояснив Степанов.

Він додав, що до 23 грудня має бути вирішено питання щодо присутності тесту на антиген у сімейних лікарів.

Скільки тестів на антиген є в Україні

В Україні вже отримано 260 тисяч швидких тестів. Степанов розповів, що у наступну середу доставлять ще 1,5 мільйонів тестів.

"Вже отримано більше 260 тисяч швидких тестів, які запроваджені в Україні та були відправлені по регіонам країни", – сказав він.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу