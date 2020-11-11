Україна може попросити Всесвітню організацію охорони здоров'я направити медичних працівників в країну. Це пов'язано з тим, що через пандемію COVID-19 не вистачає медичних працівників.

ВООЗ приймає заявки про те, кому потрібні медичні працівники, в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами, МОЗ готові розглядати і співпрацювати з ними щодо екстреної медичної допомоги.

Ляшко уточнив, що мова йде не про допомогу хворим на COVID-19.

Віктор Ляшко “Коли збільшується кількість викликів на екстрену медичну допомогу щодо COVID, то збільшується час проїзду цієї бригади, яка залучена сьогодні на COVID, до іншої патології, де треба також невідкладна допомога”.

Відтермінування планових операцій

За його словами лікар приймає рішення про можливість чи неможливість госпіталізації. Відмовляють тільки пацієнтам, в яких хвороба не становить ризику для життя.

Якщо ми бачимо, що їх відтермінування може впливати на подальший перебіг хвороби, результат такого лікування, то ніхто нікому відмовляти у госпіталізації та лікуванні не буде,

– додав Ляшко.