МОЗ може попросити ВООЗ направити медиків в Україну через коронавірус
Україна може попросити Всесвітню організацію охорони здоров'я направити медичних працівників в країну. Це пов'язано з тим, що через пандемію COVID-19 не вистачає медичних працівників.
ВООЗ приймає заявки про те, кому потрібні медичні працівники, в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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За його словами, МОЗ готові розглядати і співпрацювати з ними щодо екстреної медичної допомоги.
Ляшко уточнив, що мова йде не про допомогу хворим на COVID-19.
Відтермінування планових операцій
За його словами лікар приймає рішення про можливість чи неможливість госпіталізації. Відмовляють тільки пацієнтам, в яких хвороба не становить ризику для життя.
Якщо ми бачимо, що їх відтермінування може впливати на подальший перебіг хвороби, результат такого лікування, то ніхто нікому відмовляти у госпіталізації та лікуванні не буде,
– додав Ляшко.
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