В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 50% лише в трьох областях. В середньому по країні зайняті 41,5% таких ліжок.

У яких регіонах найскладніша ситуація

Найбільш завантаженими є лікарні в Миколаївській (62,6%), Черкаській (55,8%) і Чернігівській областях (52,1%). У Києві ліжка заповнені на 48,5%. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Найгірша ситуація спостерігається у Києві. Цей показник становить 746.

Всього в країні ввели вже 63 110 лікарняних ліжок для COVID-19.

Показник захворюваності

В Україні зменшується показник захворюваності COVID-19. Станом на 13 грудня він становить 450,4 при нормі 40. Тоді як днем ​​раніше він становив 460,4.

Станом на 13 грудня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус 9 176.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 894 215 людей, з яких станом на 13 грудня видужали 501 564 хворих, померли під час хвороби – 15 154.

Впродовж минулої доби лабораторії провели 41 489 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896.