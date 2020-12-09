У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що статистика захворюваності на COVID-19 в Україні покращилася не через зменшення кількості тестувань. Водночас у відомстві планують розширити коло людей, яких будуть тестувати методом ПЛР та експрес-тестами.

"Ураганне" поширення коронавірусу вдалось зупинити

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 9 грудня, повідомляє 24 канал. У МОЗ далі наполягають, що ситуація покращилася через карантин вихідного дня та дотримання обмежень.

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Ситуація із захворюваністю повністю стабілізувалася на сьогодні (9 грудня – ред. 24 канал). Якщо ми рівняємо тижневу статистику, то бачимо зменшення кількості захворівших, зменшення кількості госпіталізовани,

– зазначив Максим Степанов.

Та додав, що інформація про те, що захворюваність впала, тому що в Україні почали проводити менше тестувань – не відповідає дійсності.

Коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки гострого респіраторного захворювання, коронавірусної хвороби, то, звісно, зменшується і кількість тестувань,

– пояснив очільник МОЗ

Попри це, міністр дав завдання, щоб у МОЗ переглянули стандарти і розширили коло людей, яких тестуватимуть на СOVID-19, йдеться як про ПЛР, так і експрес-тести на антиген.

Актуальна статистика поширення коронавірусу в Україні