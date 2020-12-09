У МОЗ кажуть про стабілізацію ситуації з COVID-19, але хочуть тестувати більше людей
У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що статистика захворюваності на COVID-19 в Україні покращилася не через зменшення кількості тестувань. Водночас у відомстві планують розширити коло людей, яких будуть тестувати методом ПЛР та експрес-тестами.
"Ураганне" поширення коронавірусу вдалось зупинити
Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 9 грудня, повідомляє 24 канал. У МОЗ далі наполягають, що ситуація покращилася через карантин вихідного дня та дотримання обмежень.
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Ситуація із захворюваністю повністю стабілізувалася на сьогодні (9 грудня – ред. 24 канал). Якщо ми рівняємо тижневу статистику, то бачимо зменшення кількості захворівших, зменшення кількості госпіталізовани,
– зазначив Максим Степанов.
Та додав, що інформація про те, що захворюваність впала, тому що в Україні почали проводити менше тестувань – не відповідає дійсності.
Коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки гострого респіраторного захворювання, коронавірусної хвороби, то, звісно, зменшується і кількість тестувань,
– пояснив очільник МОЗ
Попри це, міністр дав завдання, щоб у МОЗ переглянули стандарти і розширили коло людей, яких тестуватимуть на СOVID-19, йдеться як про ПЛР, так і експрес-тести на антиген.
Актуальна статистика поширення коронавірусу в Україні
- Станом на 9 грудня, на СOVID-19 захворіли 845 343 мешканці країни, з яких одужали 451 118 людей, померли від ускладнень хвороби – 14 204 пацієнти.
- За минулу добу в Україні знову більше людей одужали від коронавірусу, ніж захворіли – COVID-19 діагностували у 12 585 людей. Госпіталізації потребували 1 281 хворий.
- За тиждень показник смертності від коронавірусу в Україні зменшився на півтори тисячі, з 11 606 на тижні до 29 листопада і 10 100 минулого тижня.
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