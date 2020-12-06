Міністерство охорони здоров'я не виключає, що приватні клініки залучатимуть до боротьби з коронавірусом. Незабаром з власниками цих медзакладів проведуть велику онлайн-конференцію.

Приватні клініки допомагатимуть, коли не справляться державні

Такий варіант планують поширити на всю територію України. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Інтерфакс-Україна.

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Співпраця з приватними клініками може відбуватись згідно з двома варіантами. Зокрема, такі лікарні можуть взяти на себе навантаження, коли державні уже не справлятимуться.

Якщо, не дай Боже, настане колапс в системі охорони здоров'я, ми вивчаємо, як приватні клініки можуть допомогти державі, на яких умовах, на яких підходах. Цей план "Б" має бути відпрацьований,

– наголосив Ляшко.

Приватні клініки хочуть долучити до процесу вакцинації

Ще один напрям співпраці з приватними медзакладами – залучення їх до вакцинації. Адже її масштаби будуть велетенські, отож без залучення усіх можливих клінік – це буде зробити складно.

Якщо вони хочуть відкрити у себе кабінети вакцинації і будуть безплатно вакцинувати, то я хочу проговорити з ними умови – чи вони робитимуть це безкоштовно, а держава їм лише передасть засоби для вакцинації, чи будуть якісь умови,

– сказав Ляшко.

Зверніть увагу! Наразі головний санлікар не повідомив, скільки саме приватних клінік уже займаються лікуванням хворих на коронавірус.