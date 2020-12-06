У МОЗ хочуть залучати приватні клініки до боротьби з COVID-19, – Ляшко
Міністерство охорони здоров'я не виключає, що приватні клініки залучатимуть до боротьби з коронавірусом. Незабаром з власниками цих медзакладів проведуть велику онлайн-конференцію.
Приватні клініки допомагатимуть, коли не справляться державні
Такий варіант планують поширити на всю територію України. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Інтерфакс-Україна.
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Співпраця з приватними клініками може відбуватись згідно з двома варіантами. Зокрема, такі лікарні можуть взяти на себе навантаження, коли державні уже не справлятимуться.
Якщо, не дай Боже, настане колапс в системі охорони здоров'я, ми вивчаємо, як приватні клініки можуть допомогти державі, на яких умовах, на яких підходах. Цей план "Б" має бути відпрацьований,
– наголосив Ляшко.
Приватні клініки хочуть долучити до процесу вакцинації
Ще один напрям співпраці з приватними медзакладами – залучення їх до вакцинації. Адже її масштаби будуть велетенські, отож без залучення усіх можливих клінік – це буде зробити складно.
Якщо вони хочуть відкрити у себе кабінети вакцинації і будуть безплатно вакцинувати, то я хочу проговорити з ними умови – чи вони робитимуть це безкоштовно, а держава їм лише передасть засоби для вакцинації, чи будуть якісь умови,
– сказав Ляшко.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?Станом на 5 грудня в Україні виявили 801 716 випадків COVID-19. З них 13 421 – летальний. Одужали понад 412 тисяч хворих. За останню добу коронавірус діагностували у 13 825 осіб.
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